نسيب: مياه الحنفيات سليمة

طمأن وزير الموارد المائية حسين نسيب اليوم الخميس بوهران أن مياه الحنفيات "سليمة جدا" و"ليس لها علاقة بأي وباء".

وذكر الوزير على هامش زيارته للمخبر الرئيسي لشركة تسيير المياه والتطهير لوهران "سيور" أن "مياه الحنفيات سليمة جدا وليس بها أي إشكال حيث أنها مادة غذائية جد حيوية تخضع لرقابة دقيقة" مبرزا في رده على سؤال صحفي ذي صلة أن "مياه الحنفيات ذات جودة ولا علاقة لها بأي وباء".

وأشار في نفس السياق الى أن "مياه الحنفيات هي مادة حساسة تتطلب رقابة مكثفة لأن الأمر يتعلق بصحة المواطن وصحة المستهلك" مضيفا "أننا بصدد مواصلة تدعيم تأمين الشبكة الوطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب والتحسيس للتحلي باليقظة وضمان كل الإجراءات الوقائية الضرورية"، مؤكدا أن جودة مياه الحنفيات مضمونة عبر كامل الشبكة بالوطن.