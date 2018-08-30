مبولحي :”جاهزون لإنطلاق المُنافسة ونستهدف اللقب”

أكد الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، بأنه وزملاؤه في نادي “الإتفاق”، يسعون للحصول على لقب الدوري السعودي، في موسمه الجديد.

وصرّح خلال ندوة صحفية قبل إفتتاح الدوري :”لقد قُمنا بتحضيرات إحترافية على الجميع الأصعدة، وسندخل المُنافسة بكل قوة، هذا أكيد”.

ليُضيف :”الجولة الإفتتاحية مُهمة جدا بالنسبة، لكي نكسب الثقة، وننطلق بقوة، خاصة وأننا نمتلك من المؤهلات مايسمح لنا بالتتويج باللقب”.

وسيُباشر “الرايس” مشواره، عشية اليوم الخميس، بمُلاقاة “الرائد” والذي يضم لاعبين جزائريين وهما كل من، عز الدين دوخة وهشام بلقروي.