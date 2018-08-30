بالصورة: رسميا، برشلونة يحسم صفقة جديدة

حسم نادي برشلونة رسميا صفقة اللاعب الأوروغواياني الشاب رونالد أرواخو مقابل قيمة تقاري مليوني أورو إضافة إلى بعض المتغيرات التي تصل إلى أكثر من خمسة ملايين أورو.

وأمضى مدافع منتخب الأوروغواي لأقل من 20 عاما على عقد مع النادي الكتالوني يمتد لخمس سنوات كاملة مع حرص إدارة النادي الكتالوني على وضع شرط جزائي بقيمة لا تقل عن 100 مليون أورو باعتباره لاعبا في الفريق الرديف في حين سترتفع القيمة إلى 200 مليون أورو ما إن تتم ترقيته إلى صفوف الأكابر.

ويعد أرواخو الذي كان ينشط في صفوف بوسطن ريفر الأوروغوياني من بين أفضل مدافعي أمريكا الجنوبية في الوقت الراهن بالنظر لبنيته المرفولوجية الهائلة ومستواه الرائع والثابت الذي جعله محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة.

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