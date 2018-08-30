الظاهرة رونالدو يرى ريال مدريد أقوى من برشلونة

لم يتردد الظاهرة رونالدو في التأكيد على ريال مدريد اقوى بكثير من برشلونة في الوقت الراهن رغم أن النادي الملكي عرف رحيل كريستيانو رونالدو أهم ركيزة في صفوفه خلال الميركاتو إلى صفوف جوفنتوس...

وكشف الدولي البرازيلي السابق خلال تصريحات نقلتها صحيفة ''ماركا'' الإسبانية، أن الميرينغي مرشح بقوة للتتويج مجددا برابطة أبطال أوروبا، حيث قال: "لقد لعبت لكل من ريال مدريد وبرشلونة في السابق، لكني مقتنع بأن الريال أقوى في الوقت الراهن وهو الأقرب للتتويج بلقب رابطة أبطال أوروبا مجددا، مع أني أتمنى أن يكون النهائي بينه وبين برشلونة''.