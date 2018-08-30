445 مليار دينار قيمة الدعم الإجتماعي بقانون المالية لسنة 2019

جاء في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2019 أن الميزانية المخصصة لقطاع التشغيل ستزيد بنسبة 7.5 بالمائة.

لتصل إلى 4.954.5 مليار دينار.

ومن المتوقع أن يصل الدعم الأسري إلى 445.3 مليار دينار، منها 208.4 مليار دينار لدعم أسعار السلع والمنتجات.

منها الحبوب والحليب والسكر والزيت، وتمثل إعانات هذه المنتجات وحدها 11.8 بالمائة من مجموع التحويلات الإجتماعية.

وتبلغ قيمة الدعم لقطاع التعليم 112.7 مليار دينار، بينما قطاع الإسكان فاستفاد من 353.3 مليار دينار بنسبة 10.8 بالمائة.

وسيصل الدعم للقطاع الصحي سنة 2019 إلى 336.9 مليار دينار ، بزيادة 2 بالمائة.

إستحقاقات الصندوق الاحتياطي في عام 2019 من مساهمة الدولة بمبلغ 83.3 مليار دينار، مقابل 85 مليار دولار هذا العام.

بانخفاض قدره حوالي 2 مليار دينار.

بلغ إجمالي المعاش التقاعدي للمجاهدين والمعاشات الصغيرة ومعاشات العجز ميزانية إجمالية قدرها 53.3 مليار دينار.

في عام 2019 ، بانخفاض 5.2 مليار 8.8 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة.

أما صندوق دعم تسعيرة النقل في الجنوب سيستفيد من 2.1 مليار دينار،أي بانخفاض ملحوظ قدره 3.1 مليار دينار مقارنة بالسنة الفارطة والتي قدرت بـ 5.3 مليار.

وسيتم تعديل قيمة دعم نظام دعم التكامل المهني “DAIP”، من 41.2 مليار دينار في 2018 إلى 49.12 مليار دينار في 2019.

كما خصصت وزارة المالية 11.8 مليار دينار لمعاشات المعاقين 100 بالمائة كما كانت عليه السنة الفارطة.

وبقي مبلغ التضامن الخاص بالتلاميذ المعوزين نفسه والمقدر بـ 9 مليار دينار، و6.5 مليار دينار المبلغ المخصص للكتب المدرسية المجانية.