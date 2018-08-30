أسعار النفط ترتفع إلى أكثر من 77 دولار

ارتفعت أسعار النفط، صباح يوم الخميس، مواصلة مكاسبها القوية منذ الجلسة السابقة بفعل تراجع في مخزونات الخام الأمريكية وتعطيلات متوقعة للمعروض من إيران وفنزويلا.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت العالمي عند 77.40 دولار للبرميل مرتفعة 26 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة عن إغلاقها السابق.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.5 بالمئة مسجلة 69.83 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت أكثر من تسعة بالمئة منذ 15 أوت وبلغ أعلى مستوياته منذ 11 جويلية عند 77.48 دولار للبرميل. وزاد غرب تكساس الوسيط أكثر من سبعة بالمئة على مدى الفترة ذاتها.

وقال وليام أولوخلين المحلل لدى ريفكين للأوراق المالية في استراليا ”أسعار النفط ارتفعت بفعل تراجع غير متوقع في المخزون الأمريكي، تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، إلى جانب بلوغ الطلب على البنزين مستوى قياسيا مرتفعا.“

وقال ألفونسو إسبارازا المحلل لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة ”العقوبات الوشيكة على إيران بدأت تؤثر على المعروض النفطي مما يرفع أسعار الخام.“