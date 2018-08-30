محركات تعمل بالغاز الطبيعي لتكييف الجامع الأعظم

أعلنت، اليوم الخميس، شركة “كلارك إنرجي” البريطانية، عن اختيارها من طرف الشركة المكلفة بإنجاز مسجد الجزائر الأعظم، لتزويد المشروع بمحركات تعمل بالغاز الطبيعي يتم استغلالهم في عملية التدفئة والتبريد.

وحسب ما نشرته شركة “كلارك إنرجي” في موقعها الإلكتروني، فإنها ستقوم بتزويد الجامع الأعظم المنتظر تسليمه نهاية السنة الجارية، بمحركات “جينباشر جي 320” من جنرال إلكتريك، التي تعمل بالغاز الطبيعي، ما سياسهم في خفض الطاقة والانبعاثات الملوثة، حيث سيت استغلال المحركات في عملية تدفئة وتبريد المنشأة.

وستضمن المحركات الغازية توفير ماقدره 4.25 ميغاواط من الكهرباء، 4.3 ميغاواط من الحرارة في الشتاء، و3.5 ميغاواط لإنتاج ماقدره 6 ميغاواط من الماء المثلج في فصل الصيف في المسجد المخطط.

وبدأت الشركة، حسب ذات المصدر، في نقل المحركات إلى موقع المشروع لتركيبها منذ 30 جوان الماضي، على أن يتم تشغيلها نهاية السنة الجارية، موازاة مع استلام المشروع.