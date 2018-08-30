مدير الصحة لتيبازة ينفي وجود الكوليرا القاتلة بمنبع سيدي لكبير في حمر العين

نفى مدير الصحة لولاية تيبازة توفيق عمراني، اليوم الخميس، وجود الكوليرا القاتلة بمنبع سيدي لكبير بمدينة حمر العين.

كما أن عمراني أن17حالة هي مصابة بداء الكوليرا من حمر العين منهم15شخصا تم معالجتهم في مستشفى بوفاريك.

وقال عمراني في إتصال هاتفي مع قناة النهار،أن15شخصا من المصابين،هم من عائلة واحدة،أما الإثنين الآخرين،فتم تحويلهما إلى مستشفى قليعة وغيليزان.

كما أكد المتحدث أن 11 حالة تماثلت للشفاء، وهي حاليا متواجدة في منازلها.

وفي نفس السياق، قال عمراني أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذا الوباء، حيث تم التحقيق مع الأشخاص المصابين وعائلتهم.

كما تم عزل الأشخاص المصابين وهذا لتفادي انتشار العدوى.