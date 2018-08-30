بلماضي: “انا على دراية بتطلعات الشعب الجزائري”
أكد “جمال بلماضي” في تصريحات حصرية للنهار أنه يعرف جيدا تطلعات الشعب الجزائري مؤكدا على ضرورة العمل من أجل إعادة المنتخب إلى السكة الصحيحة.
وقال بلماضي للنهار: “أعرف جيدا الشعب الجزائري منذ مدة وأعرف تطلعاته وماذا ينتظر مني”.
وأضاف: “مهمتنا هي جعل الجمهور الجزائري فخور بمنتخبه وعلى الجميع أن يركز في عمله”.
وتابع: “نحن جميعا نعمل في طريق واحد وهذا ما أشعر به”.
وختم: “شاهدت المولودية ووفاق سطيف وإتحاد العاصمة ووقفت على مستوى أنديتنا في مثل هذه البطولة ولكن ليست سوى البداية”.
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