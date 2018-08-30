“فييرا” يؤكد إستحالة لحاق “عطّال” بسفرية غامبيا

كشف “باتريك فييرا” مُدرب نادي “نيس”، تفاصيل جديدة بخصوص الوضعية الصحية للدولي الجزائري، يوسف عطّال، الغائب عن المُنافسة منذ أسبوع.

وصرّح التقني الفرنسي قائلا :”عطّال لايزال مُصابا، على مُستوى أوتار الركبة، ولن يكون بمقدوره اللعب معنا، خلال الجولة القادمة للدوري”.

وواصل في نفس الصدد :”سيكون عليه الخضوع للعلاج لسبعة أيام إضافية على أقل تقدير، وهذا قبل إستئنافه للتدريبات مع المجموعة”.

وتأتي تصريحات “فييرا” لتؤكد إستحالة لحاق الظهير الأيمن الصاعد، بالسفرية القادمة للمنتخب الوطني ومواجهة غامبيا في الـ8 من سبتمبر الداخل.