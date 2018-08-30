زرواطي : نسعى لإستغلال النفايات في التركيبة الطاقوية بالجزائر

قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي،أن مصالحها عبر الوطن تقوم برفع القمامة من أجل الحفاظ على المحيط بالدرجة الأولى

ومنه جعل المواطن ينخرط في كيفية الجمع والرسكلة لبقايا النفايات في إطار لابأس به حفاظا على صحة المواطن.

وخلال نزولها ضيفة في بلاطو قناة” النهار”قالت زرواطي أن الجزائر تنتج حاليا بحوالي 13 مليون طن سنويا.

وأشارت الوزيرة ،أن مصالح دائرتها الوزارية تسعى من أجل التحسيس والتوعية في هذا المجال بغية إستغلال النفايات في تركيبة طاقوية جديدة.

وقالت ان حوالي 80 بالمئة من القمامات المنزلية المرفوعة هي مواد بلاستيكية وتعود عادة لطبيعة النمط الإستهلاكي للمواطن.

كما أبرزت ان قطاعها قطاع مراقبة ويعمل مع كل القطاعات لما لها من تأثير على البيئة في الوسط المجتمعي.