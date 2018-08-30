زرواطي: نريد تفاعلا واقعيا لا افتراضيا للحفاظ على البيئة

قالت وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي اليوم الخميس أنّ قطاع البيئة لا يحتاج تفاعلا افتراضيا بل يستلزم التفاعل الواقعي.

وأكّدت زرواطي خلال نزولها ضيفة على بلاطو النهار، بأنّه يجب على المواطن التفاعل في الواقع وإيجايبا للتحسيس على أهمية الحفاظ على المحيط.

مضيفة بأنّه يجب على المواطن الإنخراط بالإضافة إلى السلطات وكذا المجتمع لحماية البيئة.

لأنّ جمع النفايات تتطلّب إمكانيات كبيرة بالإضافة إلى التحسيس والتوعية.

وبخصوص فرض عقوبات على ملوثي البيئة ،قالت زرواطي بأنّ الردع موجود وتمّ توجيه عدّة إعذارات ، واستدعاءات أمام المحاكم إذا كان هناك اعتداء على البيئة.

بالإضافة إلى أنّ مصالح الأمن يرصد المخلفات ويقوم بإعداد حصيلة كلّ 3 أشهر.

وأكّدت زرواطي على دور الإعلام في التحسيس، خاصة الإعلام المحلي الذي يلعب دورا كبيرا .

مشيرة إلى أنّ هناك عدّة ولايات على غرار بومرداس، تيزي وزو، وهران، معسكر سيدي بلعباس عنابة، قسنطينة ترقى كنموذج.