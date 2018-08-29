تطبيقات ذكية للطلاب

يعاني طلاب الجامعات في بداية الدراسة من زخم المواد وتغير طريقة التدريس، ولهذا نقدم لهم خمسة تطبيقات سوف تساعدهم في مجاراة كثافة المناهج في بعض التخصصات.

1- بيوديجتال BioDigital

تطبيق مخصص لطلاب الطب والعلوم الطبية حيث إنه إلى جانب احتوائه على نماذج ثلاثية الأبعاد توضح تشريح جسم الإنسان، يحتوي كذلك على معلومات وفيديوهات عن الأمراض المختلفة. ويتوفر التطبيق مجانا لنظامي التشغيل.

2- فوتوماث Photomath

تطبيق فوتوماث ليس مجرد تطبيق يقوم بحل المعادلات الرياضية فقط ولكنه يوضح لك كيفية حلها. ويستخدم التطبيق كاميرا الموبايل لقراءة المعادلة وإرشاد الطالب للحل وهو متوفر باللغة العربية أيضا. ويتوفر التطبيق مجانا لنظامي التشغيل.

3- بيريودك تابل Periodic Table

تطبيق الجدول الدوري مقدم من الجمعية الملكية البريطانية للكيمياء، ويحتوي على العديد من الدروس الصوتية والفيديوهات التعليمية التي تتناول مواضيع العناصر الكيميائية وتفاعلاتها ويتوفر التطبيق مجانا لنظامي التشغيل.

4- سولو ليرن Sololearn

وهو تطبيق خاص بطلاب البرمجة وعلوم الحاسوب ويحتوي على أكبر مكتبة للشيفرات المصدرية لعدة لغات برمجة التي يمكن للطلاب المبتدئين والمتقدمين استخدامها في تعلم البرمجة بلغات كالجافا والسي++ والأتش تي أم أل. ويتوفر التطبيق مجانا لنظامي التشغيل.

5- دولينغو Duolingo

هناك الكثير من تطبيقات تعليم اللغات ولكن دولينغو يتميز باحتوائه على مكتبة تعليمية لمعظم لغات العالم مما يساعد الطلبة المبتدئين على إتقان المبادئ الأساسية بسرعة. ويتوفر التطبيق مجانا لنظامي التشغيل.