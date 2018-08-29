إل جي تجلب أرقى مظاهر الأناقة إلى البيوت مع أول ظهور أوروبي لمجموعة أجهزة المطبخ SIGNATURE

من المقرر أن تكشف إل جي الكترونيكس خلال معرض إيفا ببرلين لهذا العام عن مجموعتها لأجهزة المطبخ SIGNATURE المصممة خصيصًا للسوق الأوروبية، والتي تضم مجموعة من أجهزة المطبخ المدمجة فائقة الجودة والمصممة لتلبية المطالب والاحتياجات المتميزة لأسلوب حياة الطهي الأوروبي المتطور.

وتقترح مجموعة أجهزة المطبخ SIGNATURE حلولا مدمجة ذكية للمطبخ في معرضها الخارجي المخصص بزامرغارتن، بمعرض برلين، خارج فضاء إل جي الرئيسي في الرواق 18. وقد تمّ تصميم هذا الفضاء ليشبه حديقة عائمة في واحة حضرية، وسيقدّم هذا الفضاء الإعلامي والتفاعلي المخصص للعرض مختلف التفاصيل الخاصة بهذه المجموعة في أكبر معرض تجاري في أوروبا للأجهزة المنزلية والإلكترونية الاستهلاكية.

وتقدم مجموعة أجهزة المطبخ SIGNATURE فرصا جديدة في سوق المطابخ الراقية في أوروبا. وقد تم توظيف خبرة إل جي الرائدة في الصناعة، ودرايتها الفنية وريادتها في مجال التصميم لتطوير مجموعة من المنتجات. وأدت الطبيعة المدمجة للعديد من المطابخ في أوروبا إلى ظهور الطلب على الأجهزة المدمجة التي تستخدم المساحة الحالية بشكل أكثر إبداعًا وكفاءة. وتُعدّ القدرة التنافسية في قطاع أجهزة المطابخ المدمجة المتطورة أمرًا مهمًا في استراتيجية إل جي التجارية نظرًا لموقعها القوي في سوق الأجهزة المنزلية الفاخرة. وستسجّل مجموعة أجهزة المطبخ SIGNATURE أول ظهور لها في أوروبا في وقت لاحق من هذا العام في إيطاليا مع الأسواق الرئيسية الأخرى في المنطقة.

وتجسّد مجموعة أجهزة المطبخ SIGNATURE روح البراعة لدى الخبير، والتصميم المبتكر، والأداء العالي، والمرافق المحسنة والخدمة الممتازة. ولهذا السبب، استعانت إل جي، خلال عملية إطلاقها في أوروبا، بخدمات خبراء تصميم المطابخ الإيطالية الفاخرة فالكوتشين وأركلينيا للحصول على مزيج مثالي بين الشكل والوظيفة. وقد سمح العمل مع فالكوتشين وأركلينيا لمجموعة أجهزة المطبخ SIGNATURE بتحديث مفاهيم نظام البساطة، والتخفّي والأتمتة. وقد تم تصميم المجموعة الجديدة حتى تتكامل بشكل مثالي مع المساحات الموجودة لتشكل أفضل بيئة طبخ تلبي الأذواق المتنوعة للمستهلك الأوروبي وتعمل مع كل من أجهزة المطبخ القياسية والمصنوعة تحت الطلب. وستكون مجموعة أجهزة المطبخ SIGNATURE متوفرة في مجموعة من التصاميم بدءًا من اللمسات الأنيقة للألواح، إلى الحد البسيط من الرفاهية، وصولاً إلى الفولاذ المقاوم للصدأ الأنيق والمظهر المعاصر الأكثر طبيعية.

مع مجموعة أجهزة المطبخ SIGNATURE ، تنتظركم تجربة طهي مبهرة. وتشتمل الباقة الكاملة لهذه المجموعة على فرن، وموقد مسطح، وثلاجة، وغسالة صحون، وقبو نبيذ وآلة صنع قهوة إسبرسو . وسيشعر أصحاب المنازل بالدهشة من إمكانات الفرن المتطورة العديدة، كقدرته على صنع أطباق صحية ولذيذة بفضل ميزاته المتطورة للطبخ بالبخار والحمل الحراري، مثل ميزة ProHeat ™ لتوزيع الحرارة بالتساوي على جميع أنحاء الفرن وميزة Speed Clean ™ من أجل تنظيف سريع وسهل للبقع وبقايا الطعام المخبوز. وستكشف إل جي النقاب للمرة الأولى عن مجموعة من أقبية النبيذ كتكملة لمجموعة أجهزة المطبخ SIGNATURE الأوروبية، وسلسلة جديدة من الأفران المثبتة على الحائط مع لمسات تكميلية زجاجية وتصميم سلس لأقصى درجات التصميم، وغسالة صحون قوية تستخدم البخار بدرجة حرارة عالية.

وتضمن امكانية الاتصال الذكي بالواي فاي التوافق التام لمجموعة أجهزة المطبخ SIGNATURE مع منصات الذكاء الاصطناعي مثل مساعد غوغل و أمازون أليكسا Amazon Alexa . ويتيح الاتصال الذكي للمستخدمين إمكانية إنجاز المزيد من المهام عن بُعد ، من قبيل: البحث عن الوصفات باستخدام تطبيقات مثل Innit و SideChef و Drop؛ وإرسال وصفات مباشرة إلى الفرن؛ وتسخين الفرن عن بعد ، وتحديد وضع الطبخ الصحيح وكذلك مراقبة جميع العمليات في المطبخ.

وقال السيد سونغ داي هيون ، رئيس شركة إل جي الكترونيكس للأجهزة المنزلية وتكييف الهواء: "نحن متحمسون لجلب أجهزتنا المنزلية الفاخرة من مجموعة أجهزة المطبخ SIGNATURE إلى السوق الأوروبية المتميزة للغاية هذا العام". وأضاف "نحن واثقون للغاية من أن الجمع بين تكنولوجيتنا الذكية التي أثبتت فعاليتها وأجهزتنا المتطورة سيحقق للعلامات التجارية الأوروبية المعترف بها في هذه الفئة مكاسب مالية".

وزوّار معرض إيفا ببرلين مدعوّون للتوقف في معرض مجموعة أجهزة المطبخ SIGNATURE في الهواء الطلق بزامرغارتن لمشاهدة الأجهزة المدمجة الممتازة للغاية عن قرب.

معلومات حول شركة إل جي للأجهزة المنزلية وتكييف الهواء

شركة إل جي للأجهزة المنزلية وتكييف الهواء شركة رائدة عالميّا في مجال المعدات المنزليّة، وأجهزة المنازل الذكيّة، وأنظمة جودة الهواء، بالإضافة إلى المنتجات المستقبلية التي توظّف الذكاء الإصطناعي. وتعمل الشركة على وضع حلول شاملة للمنزل باستخدام تقنياتها الرائدة في مجال الصناعة، وهي ملتزمة بجعل الحياة أفضل بالنسبة إلى المستخدمين في شتى أنحاء العالم من خلال ابتكار معدّات للمطبخ، وأجهزة منزلية، ومنتجات لتنقية الهواء تكون مصممة بشكل مدروس. وتوفّر هذه الأدوات مجتمعة راحة إضافيّة، وأداء راقيا، وعملا فعالا، ومزايا صحيّة لا تقبل الشك. ولمعرفة المزيد حول الشركة، يرجى زيارة الموقع التالي: www.LG.com