وجوه جديدة في قائمة بلماضي لمباراة غامبيا

يرتقب أن تضم القائمة النهائية التي سيختارها الناخب الوطني الجديد، جمال بلماضي، عددا من الأسماء الجديدة، التي ستدعم التشكيلة الوطنية تحسبا للمباراة القادمة للمنتخب الوطني أمام منتخب غامبيا، لحساب تصفيات “كان” 2019 بالكاميرون.

ويعتزم جمال بلماضي، إعادة ترتيب بيت الخضر من خلال إعادة النظر في الكثير من الأمور، بداية بإعادة بعض الوجوه القديمة التي تم استبعادها من طرف سابقيه، وكذا ضخ دماء جديدة، بالإضافة إلى وضع النقاط على الحروف مع اللاعبين بخصوص مسألة الإنضباط.

وكان نادي ميتز الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أكد ما تداولته الصحافة بكشفه عن تلقي حارسه، الفرانكوجزائري، ألكسندر أوكيدجا رفقة زميله في النادي، متوسط الميدان فريد بولحية، الدعوة من طرف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، من أجل المشاركة في التربص المقبل للمنتخب الوطني تحسبا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب غامبيا المقررة يوم 8 سبتمبر القادم بالعاصمة “بانجول”.

وكانت مصادر عديدة أكدت حصول الحارس أوكيدجا على جواز سفره الجزائري في شهر ماي الماضي، غير أنه لم يتلقَ الدعوة من طرف الناخب الوطني السابق رابح ماجر، الذي فضل الاعتماد على الحراس المحليين.

ويملك أوكيدجا خبرة أوروبية، حيث سبق له أن خاض 167 مباراة في دوريات فرنسا (الأول والثاني والثالث) وكذا في بطولة بلجيكا وتلقت خلالها شباكه 162 هدفا، مقابل نجاحه في الحفاظ على نظافة شباكه في 65 مباراة.

وشارك أوكيدجا في 4 مباريات في النسخة الحالية من دوري الدرجة الثانية في فرنسا، استقبل خلالها 4 أهداف.

للإشارة، فإن المدرب بلماضي ضبط قائمة موسعة لـ35 لاعبا ينتظر أن يختار منهم 23 أو 25 لاعبا على أقصى تقدير للمشاركة في مباراة غامبيا.

يذكر أن القائمة الموسعة ضمت أيضا حارسين آخرين محترفين وهما عز الدين دوخة ورايس مبولحي، اللذان ينشطان في الدوري السعودي.