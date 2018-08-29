فيغولي يتفاوض مع أولمبياكوس اليوناني

قرر اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي، الرحيل عن فريقه غالاتسراي التركي قبيل إسدال الستار عن الميركاتو الصيفي الحالي، حيث شرع اللاعب في مفاوضات مع نادي أولمبياكوس اليوناني على أمل التوصل إلى أرضية اتفاق تقضي بمغادرته النادي التركي الذي يعيش معه أوقاتا صعبة للغاية.

وكشفت وسائل إعلام تركية نقلا عن إذاعة “مترو سبور” اليونانية أن فيغولي ووكيل أعماله التقيا رئيس نادي أولمبياكوس ماريناكيس في العاصمة اليونانية أثينا قصد التباحث حول صفقة انتقال الدولي الجزائري إلى العملاق اليوناني.

وأضاف نفس المصدر أن وكيل أعمال فيغولي اشترط على رئيس أولمبياكوس منح موكله نفس الأجر السنوي الذي يتقاضاه في غالاتسراي، الذي يبلغ 3 ملايين و785 ألف يورو، موضحا أن رئيس النادي اليوناني رحب بانتقال فيغولي إلى فريقه لكنه طلب بالمقابل تخفيض المطالب المالية لفيغولي ووكيل أعماله حتى تحسم الصفقة قبل غلق أبواب الميركاتو الصيفي.

وتواصلت متاعب فيغولي مع غالاتسراي الذي يسعى لـ”التخلص” منه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وواصل مدرب الفريق، فاتح تيريم تهميشه وتجاهله للاعب حيث بقي حبيس دكة الاحتياط للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري التركي الممتاز، في خطوة جديدة لدفعه نحو باب الخروج من الفريق. وقامت إدارة غالاتسراي والطاقم الفني للفريق بإعداد خطة قصد إجبار فيغولي على مغادرة الفريق قبل نهاية “الميركاتو” الصيفي، حيث عرض على عدة أندية أوروبية هي دينامو كييف الأوكراني، رين الفرنسي، أولمبياكوس اليوناني.

وعقدت إدارة الفريق اجتماعا طارئا، حيث جرى تباحث قضية فيغولي وزميله في الفريق، الدولي المغربي يونس بلهندة، الذي يريد غالاتسراي أيضا رحيله عن الفريق.

فيغولي حبيس دكة الاحتياط ولعب 7 دقائق فقط منذ انطلاق الموسم

وازداد وضع فيغولي سوءا بالنادي التركي، حيث تحول إلى لاعب احتياطي، ولم يشارك إلا في 7 دقائق فقط منذ انطلاق الموسم، ويلعب مكانه حاليا كل من النيجيري هنري أونيكورو، والألماني-التركي سينان غوموس.

وغاب فيغولي عن مباراة غالاتسراي مع ألانيا سبور التي انتهت بفوز الأول بسداسية نظيفة، وشاهد الدولي الجزائري من دكة الاحتياط دون أن يشارك في اللقاء بالرغم من الفوز الكبير الذي أحرزه الفريق، وقيام الجهاز الفني بعدة تغييرات دون أن يشركه.

والتحق فيغولي بنادي غالاتسراي صيف العام الماضي قادما من نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي بمبلغ 4.5 ملايين يورو ووقع عقدا ينتهي في صيف عام 2022، وتبلغ قيمة اللاعب في سوق التحويلات حاليا 7.5 ملايين يورو. ويعد فيغولي أعلى اللاعبين أجرا في العملاق التركي بأجر سنوي يبلغ 3 ملايين و785 ألف يورو، وهو ما جعل إدارة النادي تسعى للتخلص منه ومن أجره المرتفع، فضلا عن تراجع مستواه وكذا معاناته من الوزن الزائد.

تجدر الإشارة إلى أن فيغولي لعب 31 مباراة الموسم الماضي وسجل 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة، وساهم في تتويج النادي بلقب الدوري التركي الممتاز.