بالفيديو.. زماموش:”البعض أغلق باب المنتخب الوطني في وجهي”

أكد حارس إتحاد العاصمة محمد لمين زماموش أنه يُركز حاليا مع فريقه ولا يُفكر في المنتخب الوطني رغم قدوم الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي.

وقال “زيما” بعد نهاية لقاء “غور ماهيا” أمسية اليوم الأربعاء:”السؤال الخاص بالمنتخب الوطني تكرر كثيرا لكنني مُركز حاليا مع فريقي إتحاد العاصمة”.

“أُجيب دائما على هذا السؤال ومللت من تكراره.. أبلغ من العمر حاليا 34 سنة وأظن أن الوقت قد فات وتم غلق باب الخضر في وجهي من قبل بعض الأطراف”.

وختم قائد الإتحاد:”كي نولي قد بوفون ندي الفرصة تاعي”.