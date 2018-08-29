خبير اتصالات: فرعون تستشهد بالتصنيفات التي تخدم وزارتها فقط

أبدى يونس قرار، الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، استغرابه من استشهاد وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ،”هدى فرعون”، بالتقرير الأخير للأمم المتحدة، الذي صنف الجزائر متقدمة بحوالي 20 مرتبة في الحوكمة الإلكترونية، على اعتبار أنها دوما تشكك في مصداقية التصنيفات التي تضع الجزائر في المراتب الأخيرة.

وكشف “قرار”، في اتصال هاتفي مع “سبق برس”، اليوم، أنه على المسؤول الجزائري، أن يغير من عقلية التشكيك في مصداقية التقارير التي تثبت تدني مستوى الآداء، ويعترف فقط بالتصنيفات التي تبين إحرازه لتقدم، مركزا بأن الأمانة في نقل المعلومة تستوجب أن نعترف بالتأخر كما بالتقدم، في بعض المؤشرات.

ودافع محدثنا، عن شرعية مختلف الهيئات والمؤسسات الدولية، التي تصنف واقع الحوكمة الإلكترونية للدول، على اعتبار أنها تستند في معاييرها على أسس علمية وليس لها مصلحة لتتآمر على الدول، كونها لن تستفيد شيئا من ذلك.

بالمقابل نوه قرار بأن إنكار مصداقيتها لن يسمح لنا بالتطور أكثر، على غرار تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يضع الجزائر في الدول ذات التدفق المنخفض، إذ ضرب به عرض الحائط، رغم أن الجزائر عضو بمجلس إدارته.

و في ذات السياق، أشاد خبير الإتصالات بالتقدم الذي أحرزته وزارة فرعون، كون له دلالة على أن القطاع يسير بالطريق الصحيح، وبشهادة المنظمات الدولية، مما سيعطي للمستثمرين ثقة أكبر، وكذلك يكسب ثقة للمواطنين.

وكانت الوزيرة فرعون أكدت أمس بأن “الجزائر تقدمت في مؤشر كثافة الخدمات على الخط بـ 10 مراتب وفي مؤشر البنية التحتية للاتصالات بـ 30 مرتبة حسبما جاء في التقرير الأخير للأمم المتحدة حول “الحوكمة الإلكترونية في العالم” والذي صدر شهر جويلية الماضي”