4500 مليار لإنهاء أزمة انقطاعات الماء بولايات الجنوب

دعا وزير الموارد المائية حسين نسيب إطارات قطاعه بولايات الجنوب إلى التعجيل في تسليم المشاريع العالقة لإنهاء أزمة انقطاعات الماء بولايات الجنوب، معلنا عن تخصيص 4500 مليار سنتيم للقضاء على تذبذبات التوزيع، ويتعلق الأمر بـ144 مشروعا للتموين بالماء.

وأكد وزير الموارد المائية حسين نسيب، الثلاثاء، خلال اجتماع لتقييم مدى تقدم مختلف البرامج التنموية للقطاع بولايات الجنوب الجزائري، بحضور مختلف المديرين المركزيين للوزارة إلى جانب مديري الولايات المعنية، والمدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه، الديوان الوطني للتطهير، تسيير برامج التنمية في مجال الخدمة العمومية للمياه والتطهير بالولايات المنتدبة، أهمية الموارد الجوفية الهامة التي تتوفر عليها منطقة الجنوب، حيث خصصت الدولة عبر مختلف البرامج التنموية المسطرة على مدار عقدين كاملين وبقرار من رئيس الجمهورية، استثمارات هامة لمرافقة التطور الاقتصادي بالمنطقة، حيث تم تخصيص 570 مليار دينار لفائدة 10 ولايات شملت برامج مختلفة مسجلة في برنامج قطاع الموارد المائية منذ بداية عام 2000.

كما تم الأخذ بعين الاعتبار جانب جودة المياه عبر كل الولايات بالنظر لمواصفات مياه المنطقة التي تعرف نسبة ملوحة ومعادن جد عالية، ومن أجل تحسين الخدمة العمومية للمياه، قامت الحكومة بإنجاز 16 محطة لنزع المعادن تعمل بأحدث التكنولوجيات، 9 محطات منها متواجدة بورقلة.

ويشير التقييم إلى أن نسبة الربط بشبكات التموين بالمياه الصالحة للشرب بلغت 97 بالمائة بمقدار 327 لتر في اليوم، أما من حيث التوزيع 174 ومن اصل 188 بلدية بـ10 ولايات تمون بين النظام اليومي و24 بلدية، أما بخصوص البلديات التي تعرف نوعا من الصعوبات في عملية التموين تم أخذها بعين الاعتبار في اطار برامج التنمية الجارية والتي تشمل 144 مشروع بغلاف مالي يقدر بـ45 مليار دينار.

كما وجه الوزير خلال الاجتماع تعليمات صارمة لمختلف المسؤولين المركزيين او الجهويين على ضرورة احترام الآجال المحددة للمشاريع الجاري انجازها، ودعا إلى مضاعفة الجهود لتحسين الخدمة العمومية للمياه ودمج باقي البلديات لمؤسسة الجزائرية للمياه.