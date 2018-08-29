أقسم بالله العظيم.. لن أخون بوتفليقة وسأظل وفيا لمبادئه

أقسم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد جمال ولد عباس أمام النساء الجزائريات اللواتي قدمن إلى الولاية المجاهدة، وذلك لحضور إعلانه بصفة رسمية على الافتتاح الرسمي للجامعة الصيفية التي أشرفت عليها الأمينة العامة للنساء الجزائريات بورية حفصي، وقال أمامهن “أقسم بالله العظيم أنني لن أخون الرئيس بوتفليقة وسأكون وفيا لمبادئه”.

وأشاد في الوقت نفسه، بالمكتسبات التي تحققت مند توليه رئاسة البلاد، مطالبا النساء الجزائريات اللواتي قدمن من 48 ولاية إلى مطالبة رئيس الجمهورية للترشح إلى عهدة خامسة حفاظا على الأمن والاستقرار وغيرها من المكتسبات التي تحققت في عهده، وشبه النساء الحاضرات بالأزهار، وطلب منهن أن يهدين الأزهار للمجاهد عبد العزيز بوتفليقة للفوز بعهدة خامسة حفاظا على الأمن والاستقرار ومختلف الإنجازات التي تحققت مند توليه زمام الحكم.