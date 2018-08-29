حمس: نحن معنيون بالرئاسيات وصراعات الأجنحة خطر

قالت حركة مجتمع السلم، إنها معنية بالانتخابات الرئاسية “بأي شكل من الأشكال”، على أن تقدم توضيحات أكثر في هذا الشأن، غدا الجمعة، تزامنا وافتتاح لقاء الهياكل الذي ستنظمه.

وذكرت حمس، بخصوص مبادرة التوافق الوطني التي طرحتها قبل فترة، أنها “فرصة للجميع للخروج من هذه الأزمات بأقل التكاليف ولمصلحة الجميع”، وتابعت حمس في بيان عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، الأربعاء، “هذه المبادرة ما تزال على الطاولة وتعلن بأنها ستنظم ندوة صحفية في آخر الأسبوع المقبل لتقييم المرحلة الأولى منها وتقوم بعدها بتوزيع الوثيقة النهائية على جميع الأطراف بعد إثرائها من خلال الاقتراحات والملاحظات التي وصلت في اللقاءات الأولية وبالطرق غير المباشرة العديدة”.

ودافعت الحركة عن مبادرتها الأخيرة، رغم الاعتراض الكبير الذي لاقته من أحزاب السلطة، وسجلت في بيانها “تؤكد الحركة النتائج الأولية لمسار مبادرة التوافق الوطني وما أحدثته من حراك وتغيير في المناخ السياسي وتأكد صدقية رؤية الحركة في أسس الأزمة الجزائرية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي التي باتت محل إجماع الطبقة السياسية وتجلي مظاهر الأزمة السياسية باستمرار حالة الغموض وتخبط أصحاب القرار وصراعات الأجنحة ومحاولات حسم الصراعات السياسية في إطار الضبابية والإقصاء بعيدا عن الديمقراطية والثقافة السياسية والتنافس النزيه على البرامج والحلول والرؤى”.

وعرج بيان حمس، على داء الكوليرا الذي خلف لحد الساعة 3 وفيات، وقالت في الموضوع “تعتبر الحركة بأن تدني الخدمات الصحية وما ينتج عنها من أوباء كالكوليرا وغيرها واستعصاء الشفاء وصعوبة الاستطباب وكذا تدني مستوى الخدمات التعليمية وخدمات الاتصال والنقل والسياحة والخدمات المالية والبنكية وعدم الوصول إلى الأمن الغذائي وعدم القدرة على بناء قاعدة صناعة جزائرية والتخلف في مجال تكنولوجيا المعرفة رغم الإنفاق العظيم، سببه غياب الرشد في الحكم وما يتبعه من رداءة وفساد وجهوية ومحسوبية وحكم العصب والولاءات الشخصية”.