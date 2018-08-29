عقد بـ 600 مليون دولار لبتروفاك البريطانية بالجزائر

أعلنت شركة بتروفاك البريطانية عن حصولها على مشروع بقيمة 600 مليون دولار في الجزائر.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني "تلقت شركة بتروفاك خطابًا موافقة من شركة سوناطراك للحصول على عقد الهندسة والبناء بقيمة 600 مليون دولار أمريكي التابع لمشروع " Tinhert Field Development " في الجزائر، ومن المتوقع أن يتم توقيع العقد الرسمي في سبتمبر 2018".

وتقع منطقة أوهانه ، حوالي 1500 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من الجزائر، وبموجب شروط العقد الذي يمتد لـ 36 شهراً، سيشمل نطاق العمل شبكة أنابيب تمتد لمسافة 400 كيلومتر تقريبًا لتوصيل 36 بئراً، إلى جانب التشغيل واختبار الآداء للمرافق.

وأكد المدير العام لأعمال الهندسة والبناء للشركة البريطانية أنّ "هذا العقد إضافة جديدة للسجل الحافل لشركة بتروفاك في الجزائر حيث نعمل منذ أكثر من عقدين للمساعدة في إنتاج النفط والغاز في البلد".

وأضاف المسؤول أن حضور الشركة في صحراء الجزائر "ما انفك يزيد بفضل عدد من عقود خدمات الهندسة الهامة مع سوناطراك، بما فيها عقدا آرار ورقان اللذان بدأ فيهما الإنتاج هذا العام".

وقد علّق ساسان سرايانانان ، العضو المنتدب للمجموعة ، الهندسة والبناء: "هذه الجائزة مبنية على سجل إنجازات شركة بتروفاك في الجزائر حيث عملنا لدعم إنتاج البلاد من النفط والغاز لأكثر من عقدين من الزمن.