أوزيل يتهرب من لوف ويرفض الرد على مكالماته

نفى يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم خلال الندوة الصحفية التي نشطها يوم أمس الأربعاء، أن يكون قد وقف على حادثة عنصرية في صفوف المنتخب الألماني منذ توليه زمام الأمور...

مؤكدا أن اللاعبين الذين عمل معهم إلى حد الآن لطالما أظهروا التزاما كبيرا تجاه المنتخب ونظامه الداخلي، وذلك في رده عما إذال كان اعتزال أوزيل اللعب دوليا له علاقة بحادثة عنصريو داخل بيت المنشافت قبل أو أثناء المونديال الأخير.

من جهة أخرى، كشف التقني الألماني أنه يستغرب عدم اتصال أوزيل به شخصيا لإعلامه بخبر اعتزاله اللعب دوليا، وقال في هذا الشأن: "عادة اللاعبون الذين يتخذون قرارات من هذا النوع يتصلون بمدربيهم لإخبارهم، لكن أوزيل لم يفعل هذا الأمر ووحده وكيل أعماله من اتصل بي، على كل لقد حاولت الاتصال به خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة عن طريق المكالمات والرسائل القصيرة''.