مُدرب “غور ماهيا” :”وصلنا للجزائر مُرهقين وكنا قادرين على التأهل”

عبر مُدرب “غور ماهيا”، “ديلان كير” عن حسرته للخسارة التي تعرض لها أشباله على يد إتحاد العاصمة، عشية اليوم الأربعاء.

وقال خلال الندوة الصحفية التي تلت المواجهة :”لقد قدمنا مُباراة كبيرة، وكُنا قادرين على تسجيل أكثر من هدف ولكننا فشلنا”.

وواصل :”أرهقنا كثيرا في المغرب، حيث قضينا 72 ساعة في المغرب، داخل المطار، وهو ما أثر علينا، ولكني لا أريد خلق الأعذار”.

وختم :”على كل حال نُقدم تهانينا لإتحاد العاصمة، رغم أني مُقتنع بأن الأهداف التي دخلت شباكنا جاءت بأخطاء دفاعية ساذجة”.