بالصور.. ڤايد صالح في زيارة عمل للناحية العسكرية الرابعة بورقلة

باشر الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي هذا اليوم الأربعاء في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة.

وخلال لقائه بقيادة وإطارات الناحية العسكرية الرابعة، جدد الفريق التذكير بما أوكل من مهام رئيسية لهذه الناحية.

وتماشيا مع الأهمية الإستراتيجية التي يتمتع بها إقليمها بكافة خصوصياته الجغرافية والحدودية، باعتبارها تمثل الجهة الجنوبية الشرقية للوطن، والتي تعود لها، ليس فقط، مهمة الدفاع عن أمن وسيادة الجزائر في هذه المنطقة الحيوية وحماية ترابها الوطني من أية محاولة معادية مهما كانت طبيعتها.

بل أيضا، السهر على تأمين وحماية المنشآت والمُركبات الاقتصادية والطاقوية منها بالخصوص، المنتشرة عبر إقليم الناحية.

وأكد قايد صالح أنه على يقين تام بأن أفراد الناحية العسكرية الرابعة، المكلفين بأداء واجبهم الوطني على مستوى هذه المنطقة الحدودية، سيكونون دوما، مثلما عهدناهم، في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

ومن المنتظر أن يشرف الفريق يوم غد الخميس، باسم فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على مراسم تنصيب اللواء حسان علايمية كقائد للناحية العسكرية الرابعة بورقلة، خلفا للواء عبد الرزاق الشريف الذي أُحيل إلى التقاعد.