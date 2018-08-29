رونالدو يسير على خطى ميسي ويصدم البرتغاليين

كشفت صحيفة ''لاغازيتا ديلو سبورت'' الإيطالية، أن كريستيانو رونالدو قد اتخذ قرارا بعدم تلبية دعوة المنتخب البرتغالي بصفة مؤقتة للتركيز على بداية موسمه مع ناديه الجديد جوفنتوس...

ورغم أن اللاعب لم يعلن عن خطوته بشكل رسمي، إلا أن الصحيفة الإيطالية أكدت بأن الدون اعتذر لمدرب منتخب بلاده عن الالتحاق بصفوف المنتخب تحسبا للمباراتين المقبلتين في شهر سبتمبر، الأولى وديا أمام كرواتيا والثانية أمام إيطاليا في إطار رابطة الأمم الأوروبية، مبررا خياره هذا بضرورة البقاء في تورينو ومحاولة بلوغ الجاهزية البدنية الكاملة وهو الذي بدأ التحضيرات مع السيدة العجوز متأخرا.

وبهذا، فإن النجم البرتغالي يسير على خطى ميسي الذي اعتذر هو الآخر عن تلبية دعوة المنتخب الأرجنتيني مؤقتا.