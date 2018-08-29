قايد صالح يشدد على تأمين المنشآت الطاقوية

دعا نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، أفراد الناحية العسكرية الرابعة بورقلة إلى "مضاعفة اليقظة" و"التركيز على كسب عوامل التمرس القتالي والعملياتي من خلال التطبيق الصارم لبرامج التحضير القتالي".

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق قايد صالح شرع اليوم في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، حيث جدد التذكير، في لقائه بقيادة وإطارات الناحية، بما "أوكل من مهام رئيسية لهذه الناحية، تماشيا مع الأهمية الإستراتيجية التي يتمتع بها إقليمها بكافة خصوصياته الجغرافية والحدودية، باعتبارها تمثل الجهة الجنوبية الشرقية للوطن، والتي يعود لها، ليس فقط مهمة الدفاع عن أمن وسيادة الجزائر في هذه المنطقة الحيوية وحماية ترابها الوطني من أي محاولة معادية مهما كانت طبيعتها، بل أيضا السهر على تأمين وحماية المنشآت والمركبات الاقتصادية والطاقوية منها بالخصوص المنتشرة عبر إقليم الناحية".

هذا وسيشرف الفريق قايد صالح يوم غد الخميس، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على مراسم تنصيب اللواء حسان علايمية قائدا للناحية العسكرية الرابعة بورقلة، خلفا للواء عبد الرزاق الشريف الذي أُحيل على التقاعد.