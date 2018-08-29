لا قطع للأنترنت هذا الخميس

أكدت اتصالات الجزائر أنه لن يتم تسجيل أي انقطاع في خدمة الأنترنت هذا الخميس، مكذبة الأخبار التي تم تداولها اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المؤسسة العمومية في بيان لها اليوم الأربعاء "تبعا لما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم 29 أوت 2018، بخصوص احتمال انقطاع كامل لخدمة الأنترنت يوم الخميس 30 أوت 2018، ارتأينا إلى تقديم التوضيحات التالية: على عكس ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول احتمال تسجيل انقطاع كامل للأنترنت، تعلم اتصالات الجزائر زبائنها الكرام بأنه لن يتم تسجيل أي انقطاع لخدمة الأنترنت يوم الخميس الموافق لـ 30 أوت 2018".