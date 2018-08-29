طمار: تصلنا تقارير حول نوعية السكنات

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم الثلاثاء بالجزائر أن التقارير المعدة حول نوعية السكنات المنجزة تصل الوزارة في الوقت الحالي وتخضع للتقييم من أجل إصدار قرارات ومعاقبة المتورطين.

وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد بولاية العاصمة قادته إلى أحياء محمد مدغري ببلدية الرويبة وحي فايزي ببلدية برج البحري أنه سيتم تطبيق عقوبات قاسية على المتورطين الذين تسجل نقائص في السكنات التي تكفلوا بإنجازها، تصل حتى فسخ العقود والمتابعات القضائية.

يذكر أن وزارة السكن قامت بفتح تحقيقات حول نوعية السكنات المنجزة بعد تسجيل بعض الحالات لسكنات تعرف نقائصا وعيوبا في الإنجاز وتلقت شكاوى من طرف بعض المستفيدين في مناطق متفرقة من الوطن. وأوضح الوزير أنه "لا ينبغي تضخيم هذه الوضعية، بمجرد العثور على حالة أو حالتين، وتعميمها على باقي المشاريع".

وفي رده على سؤال يتعلق بالوقفة الاحتجاجية المرتقبة لمكتتبي "عدل" بالعاصمة بسبب نوعية السكنات غدا الأربعاء، أوضح نفس المسؤول" أنه من حق هؤلاء الاحتجاج بطريقة حضارية لتبليغ انشغالاتهم"، مشيرا إلى أن مختلف الإشكاليات يتم معالجتها عن طريق اتخاذ قرارات شفافة تساهم في التكفل بانشغالاتهم.

وحسب الوزير فإن "الاحتجاج أمر طبيعي لكن ينبغي أن يكون معقولا، سيما وأن القطاع يعمل إلى آخر لحظة على احترام انشغالات المكتتبين والمستفيدين".

وأكد الوزير أن الحلول والسيولة المالية متوفرة لحل كل هذه الاشكالات ومصحوبة بالصرامة والانضباط في العمل.

وأعطى الوزير خلال الزيارة توصيات للقائمين على الورشات بضرورة احترام الجودة في الإنجاز ومراعاة الجانب الجمالي في التهيئة الخارجية، مع إنجاز المرافق العمومية على غرار المدارس والمرافق الصحية والمساحات الخضراء.

ومراعاة لمحيط هذه الأحياء السكنية، تم الشروع حاليا في تهيئة وادي بورياح المتواجد بحي أحمد مدغري بالرويبة عبر تغيير مجراه ليصب في قنوات تحت الأرض، بآجال إنجاز حددت ب 8 أشهر ابتداء من 10 مايو الماضي، وهو ما سيخلص المستفيدين المحتملين من إشكاليات صحية وبيئية عديدة ويساهم في منح جمالية للمحيط السكني من خلال استغلال مساحة الوادي لإنجاز الطرقات والمساحات الخضراء. كما ألزم طمار القائمين على الورشات بتسمية الأحياء بأسماء حضارية تنهي عهد تسميات الأرقام إلى جانب تسمية الشوارع والطرقات لتصبح هذه الأحياء معالم محفوظة في ذاكرة الجزائريين.

وقدم الوزير خلال الزيارة ملاحظات لمسؤولي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية حول نوعية الإنجاز ووتيرته، مؤكدا ضرورة تقديم مجهود أكثر لتسليم السكنات قبل ديسمبر المقبل.

وتعد المؤسسة الصينية المكلفة بالإنجاز الشريك الأول للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية بحصة بلغت 6913 وحدة سكنية، أين يتم تمويل 50 في المائة من مشاريعها عبر القرض الشعبي الجزائري. وحدد الوزير أيضا تاريخ 15 سبتمبر المقبل كآخر مهلة لإطلاق باقي المشاريع المبرمجة بصيغة الترقوي العمومي بولاية الجزائر.

يذكر أن ولاية الجزائر استفادت من حصة مقدرة ب 26 ألف و200 وحدة سكنية من السكن الترقوي العمومي، منها 21 ألف و695 وحدة تم اطلاقها و15 ألف و754 وحدة قيد الإنجاز إلى جانب تسليم 5941 وحدة و4505 وحدة لم تنطلق بعد.