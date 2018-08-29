الطاوسي: طموحاتنا أصبحت كبيرة

أكد مدرب وفاق سطيف رشيد الطاوسي أن طموحات الفريق أصبحت كبيرة بعد تجاوز عقبة دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وقال الطاوسي بعد نهاية لقاء وفاق سطيف ومولودية الجزائر اليوم الثلاثاء "حضرنا لهذا السيناريو في التدريبات المتمثل في محاولة التهديف مبكرا وقتل اللقاء في الشوط الأول، حيث تمكنا من تسجيل هدفين. في المرحلة الثانية طلبت من اللاعبين عدم التراجع إلى الخلف لتفادي تلقي عبء المباراة. مقابلات رابطة الأبطال ذات مستوى فني عالي وبالتالي وتيرة اللقاء كانت مرتفعة جدا، فضلا عن توقيت إجراء المقابلة على الثانية ظهرا".

وأضاف الطاوسي" لقد عدنا من بعيد في هذه المنافسة الإفريقية. لما قدمت إلى الوفاق كان الفريق بصفر نقطة، لكنه معروف عني أنني رجل تحديات، سيما بدعم الرئيس حمار الذي يساند الطاقم الفني واللاعبين، علاوة على توفيره جميع ظروف العمل وضمان الجانب المادي. طموحاتنا كبيرة وسنلعب مقابلة بمقابلة، خاصة وأننا ننافس على عدة جبهات ونسعى للتألق في كل منافسة".