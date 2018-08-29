استلام المشروع نهاية2019

تشهد ورشات مشروع خط السكة الحديدية تقرت-حاسي مسعود وتيرة متسارعة في الأشغال التي تجاوزت 52 في المائة مما سيسمح باستلامه في آجاله المحددة بنهاية 2019, وكشفت مديرية النقل بالولاية أنه إلى جانب أشغال تسوية الأرضية التي تمت بجزء هام من هذا المشروع البالغ طوله الإجمالي 150 كلم منها 96 كلم عبارة عن خط أحادي و54 كلم خط مزدوج فقد جرى وضع قضبان السكة الحديدية على مسافة تفوق سبعة كلم.كما سمحت الأشغال الجارية منذ 2013 بإنجاز تسع منشآت فنية ما بين جسور وجدران للدعم وممرات سفلية مخصصة لعبور المواشي وفي مقدمتها الإبل، علما أن المنشأة العاشرة توجد على وشك انتهاء أشغال إنجازها. ويكتسي هذا المشروع الذي خصص له غلافا ماليا في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو بقيمة تقارب 70 مليار دج وأسندت أشغال إنجازه إلى عدة مؤسسات وطنية أهمية اقتصادية و اجتماعية كبيرة لكونه إضافة إلى أنه سيضمن شروطا أفضل للنقل لفائدة مستعملي السكة الحديدية، كما سيساهم أيضا في تطوير النشاط الاقتصادي بالمنطقة وتوفير مناصب الشغل وترقية التنمية بشكل عام بهذه المنطقة من الجنوب الشرقي للوطن.