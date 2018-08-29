وزارة التعليم العالي تعلن عن توظيف

أعلنت، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح مسابقات توظيف للإلتحاق بعدة رتب في قطاعها.

وتضم المسابقة حسب نص الإعلان الذي يحوز النهار أون لاين على نسخة منه، ثلاث رتب في مختلف التخصصات.

ويبلغ عدد المناصب المفتوحة،5 مناصب عمل مقسمة كالأتي:منصب مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي،و3 مناصب كتقني سام بالإعلام الآلي.

ويحتوي الملف على طلب خطي للمشاركة يتضمن رقم الهاتف، ونسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية.

بالإضافة إلى نسخة طبق الأصل مصادق عليها،من المؤهل،أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف النقاط للسنة الأخيرة من الدراسة المتوجة،بالشهادة المطلوبة أوالتكوين.

واستمارة المعلومان تملأ من طرف المترشح مستخرجة من موقع الوظيفة العمومية.