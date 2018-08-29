“نابولي” يصدم “مارسيليا” بخصوص “غولام” !

كشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أن نادي “أولمبيك مارسيليا” الفرنسي حاول ضم الجزائري “فوزي غولام” مدافع “نابولي”.

وأكدت ذات الموقع أن إدارة “نابولي” رفضت الجلوس على طاولة المفاوضات مع إدارة الفريق الفرنسي.

ولا يزال نادي “البارتينوبي” في انتظار عودة “فوزي غولام” الذي غاب لمدة عام كامل عن الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

ومن المحتمل أن تكون عودة نجم الخضر إلى الميادين نهاية شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر حسب ما أكدته بعض المصادر الإيطالية.