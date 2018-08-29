مدلسي يشيد بالإتفاق المبرم في أشغال المؤتمر الدولي المنعقد بكازاخستان

أشاد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي بأبعاد الإتفاق المبرم بين مؤتمر المحاكم الدستورية الإفريقية ومؤتمر هيئات الرقابة الدستورية لبلدان الديمقراطيات الحديثة

والذي يهدف الى تطوير علاقات تنسيق وتعاون بين هاتين المنظمتين وما بين الهيئات الأعضاء فيهما في مجال الرقابة الدستورية.

وذكر بيان صادر عن المجلس،أن مدلسي إستعرض مراحل إنشاء مؤتمر المحاكم الدستورية الإفريقية الذي تأسس بالجزائر العام 2011 وتحتضن مقره الدائم

وكان رئيس المجلس الستوري قد ستقبل من قبل الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزار باييف رفقة رؤساء الوفود المشاركة في هذا المؤتمر

والى كلمة نوه من خلالها بإتفاق التعاون الموقع بين الجانبين

ونقل مدلسي عبارات التقدير والإحترام والتهاني من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،الذي تمنى مزيدا من الرقي في علاقات التعاون القايمة مابين المجلس الدستوري الجزائري والكازاخستاني.