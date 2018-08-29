ربع ساعة من المشي يوميا تحسن صحة وسلوك أطفالنا

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن ربع ساعة من التمارين الرياضية أو المشي يعزز صحة الأطفال ويحميهم من الأمراض.

الدراسة العلمية بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، أكدت أن منح الأطفال خمس عشرة دقيقة من النشاط البدني خلال يومهم الدراسي، يحسن لياقتهم البدنية وسلوكـَهم اليومي، كما يساعد على مكافحة ارتفاع مستويات السمنة.

قاد الدراسة مجموعة من الباحثين من كليات مختلفة من العلوم الصحية والرياضة في بريطانيا، وأجريت تجاربها على نحو 400 تلميذ وتلميذة في مدرستين ابتدائيتين مختلفتين.

وخضع كل طفل لتقييم أولي، بالإضافة إلى متابعة في وقت لاحق في العام الدراسي.

ولاحظ الباحثون تغيرات إيجابية على سلوك الأطفال الذين شاركوا في الدراسة، الأمر الذي أسهم في رفع نتائجهم وعلاماتهم الدراسية.