حاليلوزيتش مرشح لتدريب بوردو الفرنسي

بمجرد استبعاد تيري هنري من احتمال تدريبه تشكيلة بوردو الفرنسي، توجه رادار الفريق صوب التعاقد مع أسماء أخرى، منهم والإيطالي كلاوديو رانييري، والفرنسي رولان بلان والبوسني وحيد خليلوزيتش، إضافة لللاعب البرازيلي السابق ريكاردو، بحسب “ليكيب”.

وكان نادي بوردو قرر عدم الاستعانة باللاعب الفرنسي السابق، تييري هنري، لقيادة فريق الكرة خلفا للمدرب الأوروغواياني غوستافو بويت، الموقوف حاليا عن العمل منذ 17 أوت لخلافاته مع إدارة النادي حول سياسة الصفقات.

وأكد نيكولا دو تافيرنو، رئيس مجموعة “إم 6” المالكة الحالية للنادي، في تصريحات لإذاعة “فرانس إنفو” المحلية، أن هنري لن يتولى المسؤولية.

وكان النادي قد أوقف مدربه بويت عن العمل بعد انتقاداته اللاذعة للإدارة على خلفية موافقتها على انتقال لاعب الفريق، غايتان لابورد، لصفوف مونبلي، دون العودة إليه.

وبحسب الإذاعة، فإن وكيل أعمال هنري، المدرب المساعد لمنتخب بلجيكا، والملاك الجدد للنادي، صندوق (GACP) الأمريكي للاستثمار، غادروا طاولة المفاوضات التي كانت جارية بينهما منذ أيام بسبب خلافات في وجهات النظر.

وبحسب الصندوق الأمريكي، فقد بالغ هنري في مطالبه المادية، حيث كان يرغب في الحصول على راتب شهري صافي يصل إلى 200 ألف يورو، وسلسلة من الشروط بخصوص إقامة أسرته، إضافة لعمولة لوكيل أعماله، وكذلك التعاقد مع 3 لاعبين قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالي، بحسب ما نشرته صحيفة “ليكيب”.

وكان هنري (41 عاما) قد اعتزل كرة القدم في عام 2015 بعد فترة احتراف في أندية موناكو، جوفنتوس، أرسنال وبرشلونة، انتهت في نيويورك ريد بولز الأمريكي. ويعمل هنري الآن كمدرب مساعد لمنتخب “الشياطين الحمر” منذ أوت 2016، تحت إمرة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز.