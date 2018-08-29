وسط صمت دولي : حزب هولندي ينظم مسابقة قبيحة للإساءة لرسول الإسلام

عادت موجة الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم في أوربا وهذه المرة من هولندا، حيث تجرأ برلماني هولندي متطرف على تنظيم مسابقة كاريكاتيرية للإساءة لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم أن كل الأديان السماوية تتفق على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر البشرية قدسية وأعظمها قدرا على مر التاريخ.

وكان هذا البرلماني المدعو خيرت فيلدرز، وهو زعيم حزب الحريات الهولندي المتطرف قد أعلن في جوان الماضي عن تنظيم حزبه مسابقة كاريكاتيرية موضوعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تقدم للمسابقة أكثر من 200 رسام، وأن الجائزة المرصودة لها تبلغ 10 آلاف دولار.

وإلى حد الساعة لم تتحرك المؤسسات الأوروبية والدولية لوضع حد لهذه الجريمة، رغم أن مواثيقها ونصوصها تؤكد على احترام الأديان وتجرم الإساءة إليها، بحسب ما كتبت وكالة الاناضول والجزيرة.نت.

وفي إسطنبول، اعتبرت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي أن هذه المسابقة خطة خبيثة تعزز ثقافة التحريض على الكراهية، حيث دعت في بيان لها الحكومة الهولندية إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع هذا “الاعتداء التعسفي، الذي يمس الحساسيات الدينية لأكثر من 1.6 مليار مسلم حول العالم”.

ومن شأن السماح بتنظيم هذا الحدث أن يؤدي إلى إشعال وتعزيز ثقافة التعصب والتحريض على الكراهية على مستوى العالم.

وتشدد الهيئة على أن هذه المسابقة التدنيسية محاولة واضحة للسخرية من أكثر شخصية تبجيلا في الدين الحنيف، وسعيا متعمدا للتحريض على الكراهية الدينية والتمييز ضد المسلمين، “وهو ما يعتبر انتهاكا واضحا للمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وجاء في بيان الهيئة أنه ليس مقبولا تأكيد الحكومة الهولندية على النأي بنفسها عن المسابقة لأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يلزم كل دولة بحظر خطاب الكراهية والعنصرية الدينية.