مصادر انتشار الكوليرا تبقى مجهولة إلى حد الآن

23 يوما يمر منذ الإعلان الرسمي على انتشار داء الكوليرا في عدد من الولايات بالجزائر، دون أن يتم تحديد الأسباب الحقيقية وراء ظهور هذا الوباء الخطير.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن تسجيل وإلى غاية 27 من الشهر الجاري 59 حالة إصابة بداء الكوليرا مؤكدة مع 26 حالة سلبية من بين 172 حالة استقبلتها المستشفيات.

وأضافت أن الحالات المسجلة المؤكدة بولايات الخمس تخص كل من البويرة ب3 حالات والبليدة ب30 حالة وتيبازة ب14 حالة والجزائر العاصمة 11 حالة والمدية حالة واحدة مؤكدة بأنه لم “يتم تسجيل حالة وفاة أخرى باستثناء الحاليتين اللتين تم الإعلان عنهما على مستوى ولاية البليدة سابقا”.

وبدورها سارعت وزارة الفلاحة إلى تكذيب كل الأخبار التي تتهم المحاصيل المسقية من المياه القذرة، حيث أكدت أن المياه الموجهة لسقي الخضر والفواكه نظيفة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مصدرا لانتشار وباء الكوليرا.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل بعض الحالات المعزولة والمؤكدة للري غير القانوني باستعمال مياه الصرف الصحي الخام، ذكرت الوزارة بأن المصالح المختصة للقطاعات المعنية على المستوى المحلي قامت بقمع هذا النوع من الممارسات وتطبيق الاجراءات الضرورية.

وإلى حد الساعة لم تشر وزارة الصحة بشكل دقيق إلى مصدر هذا الوباء، ومن المرجح أنه حتى وزارة الصحة لا تعرفه.

وبالرجوع إلى كرونولوجيا ظهور الداء، فإن بدايته كانت من ولاية البويرة، حيث تم الاعتراف بثلاث حالات من قبل وزارة الصحة. المرضى الثلاثة الذين تم تشخيص اصابتهم بالكوليرا بين 7 و 14 أوت جميعهم ينتمون إلى نفس العائلة.

وكان مدير الوقاية والترقية على مستوى وزارة الصحة، جمال فورار قد صرح بتاريخ 25 أوت أن ثلاث إصابات في البليدة من نفس العائلة وصلتهم العدوى من البويرة بعد زيارتهم لها.

هذه المعلومات، إضافة إلى حقيقة أن محور عين بسام سبقت انتشار الداء في البليدة، تيبازة، المدية والجزائر العاصمة، مما يسمح للاستدلال على أن أصل الوباء يعود إلى منطقة عين بسام وبشكل أكثر تحديدا في بلديات روراوة وبير غبالو.

هل فعلا منبع سيدي لكبير مصدر الوباء؟

وكان جمال فورار قد أكد بتاريخ السبت 25 أوت، أن مصالح الرقابة تمكنت فعليا من اكتشاف مصدر وباء الكوليرا في ولاية تيبازة، ويتعلق الأمر حسبه بمنبع سيدي الكبير للماء الطبيعي في بلدية حمر العين التابعة لولاية تيبازة. وذلك بناء على نتائج التحليل التي تم الكشف عنها من قبل معهد باستور.

وأُعلن أن مصدر سيدي الكبير الواقع في مدينة أحامر العين بولاية تيبازة ملوث بالكوليرا من قبل السيد فورار الذي أعلن إغلاقه وحظر استهلاك مياهه.

غير أن إعلان الوزارة قابلته احتجاجات كبيرة من طرف سكان مدينة أحمر العين الذين استنكروا هذا الإعلان واعتبروا أن منبعهم خال من هذا التلوث، وانتشرت فيديوهات لسكان المنطقة وهم يشربون من المنبع متحدين وزارة الصحة، وإلى حد الساعة لم يتم الإعلان عن إصابة هؤلاء الشباب بالمرض، مما يوحي بأن وزارة الصحة شرعت في عملية بحث خاطئة عن أصل انتشار الكوليرا.