هكذا تسبب عقد مع الجوية الجزائرية في إضعاف أكبر مجمع كندي

وضعت الشركة الكندية SM international نفسها تحت حماية القانون لتمكينها من تحسين وضعها المالي، بحسب ما كشفت عنه صحيفة مونتريال، حيث تلقت الشركة هزة بعد أقل من عام من اعتقال مؤسسها بيرنار بولين الذي سيطر على الشركة حتى شهر جوان الماضي.

وترتبط مخاوف شركة SMi ، وهي واحدة من أكبر المجموعات الهندسية الكندية ، بعقد مبرم مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية، حيث تواجه شركة SMI ديونا تبلغ 184 مليون دولار، جزء كبير منها يأتي من عقد فازت به الشركة في عام 2011 لبناء مقر اجتماعي جديد للخطوط الجوية الجزائرية في الجزائر، والتي فقدت من خلاله ما لا يقل عن 80 مليون، بحسب نفس المصدر.

وبحسب رئيس إعادة هيكلة الشركة فإنها تعاني من الكثير من الديون والرسوم، التي يجب عليها تسديدها غير أن الشركة لم تعد قادرة على القيام بذلك.

ومع ذلك، في أكتوبر من العام الماضي ، فازت شركة SMi في التحكيم ضد شركة الخطوط الجوية الجزائرية، حيث تم الحكم على الشركة بدفع ما يعادل 1.5 مليار دينار.

وفي 2 أكتوبر دفعت الجوية الجزائرية مبلغ 7.410.338,20 دولار كندي لمجموعة SM الدولية ، وفقًا لوثائق المحكمة الكندية ، التي تملك TSA نسخة منها.

وكان المسؤولون الحاليون لـ SMi يأملون في أن تسمح لهم هيئة التحكيم الدولية باسترداد ما لا يقل عن 60 مليون دولار، لكن القرار الذي اتخذ قبل عشرة أيام في سويسرا لم يعط شيئًا على الإطلاق للشركة، كما تقول نفس الصحيفة.