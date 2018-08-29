بونجاح يُعبّد طريق نصف النهائي للسد القطري..فيديو

وضع اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح فريقه السد القطري في رواق جيّد، لِبلوغ نصف نهائي منافسة كأس رابطة أبطال آسيا.

وفاز فريق السد القطري خارج القواعد بِنتيجة (1-3) على مضيفه نادي الإستقلال الإيراني، مساء الثلاثاء. ضمن إطار ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال آسيا.

وتألّق المهاجم بغداد بونجاح بِتسجيله هدفَين لِفريقه السد، في الدقيقتَين الـ 65 والـ 74 (الأخير من ضربة جزاء). كما تُظهره صور شريط الفيديو المُرفق أدناه.

وضع اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح فريقه السد القطري في رواق جيّد، لِبلوغ نصف نهائي منافسة كأس رابطة أبطال آسيا.

وفاز فريق السد القطري خارج القواعد بِنتيجة (1-3) على مضيفه نادي الإستقلال الإيراني، مساء الثلاثاء. ضمن إطار ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال آسيا.

وتألّق المهاجم بغداد بونجاح بِتسجيله هدفَين لِفريقه السد، في الدقيقتَين الـ 65 والـ 74 (الأخير من ضربة جزاء). كما تُظهره صور شريط الفيديو المُرفق أدناه.

وترك بوجناح مكانه لِزميله متوسط الميدان المغربي حمزة الصنهاجي، في الوقت بدل الضائع (90+2).

وبات بغداد بونجاح هدّافا مُؤقّتا للمنافسة، بِرصيد 11 توقيعا. مُتقدّما عن اللاعب المغربي يوسف العربي مهاجم فريق الدحيل القطري، بِفارق هدفَين.

وتُجرى مباراة العودة بِقطر، في الـ 17 من شهر سبتمبر المقبل.