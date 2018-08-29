مدرب “ليستر” مُعجب بأداء “غزال”

أشاد الفرنسي “كلود بويال” مدرب “ليستر سيتي” بأداء النجم الجزائري “رشيد غزال” الذي تألق بشكل كبير في مباراة كأس الرابطة سهرة أمس الثلاثاء.

وقال “بويال” في تصريحات لموقع النادي: “كانت مباراة رائعة للفريق على المستوى الهجومي، الجماهير استمعت بالأداء وبالأهداف”.

وأضاف: “البعض لا يعرف غزال، لكني أؤكد لكم أنه لاعب رائع بإمكانيات كبيرة، وسيقول كلمته مع مرور الوقت”.

وتابع: “غزال سيكون إضافة كبيرة للنادي”.

يذكر أن الجزائري كان أحد أفضل اللاعبين ونال ثقة الجماهير التي أعجبت هي الأخرى بأدائه وبهدفه الرائع.