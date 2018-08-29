!بالفيديو..“عز الدين شيح” يُغادر سيدات “الخضر” بعد 19 سنة
أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن رحيل، عز الدين شيح، عن منصبه كمدرب للمنتخب الوطني للسيدات، بعد 19 سنة كاملة.
وشكر رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، التقني المُخضرم :”لقد أراد المُغادرة، وتغيير الأجواء، ولم نرد تعطيله، ونشكره على كل شيئ”.
وعلى نفس النهج سار المُدير الفني، رابح سعدان قائلا :”عز الدين ترك خلفه، قاعدة صلبة للكرة النسوية، وهو مايُحسب له”.
وعبر، شيح، عن إممتانه لـ”الفاف” بعدما كرمته، مؤكدا بأنه قدم كل مايملك للكرة النسوية، وبأن الوقت حان لخوض تجربة جديدة.
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