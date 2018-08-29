نيكولا هولو لا يريد أن يكذب أكثر

أعلن وزير النقل البيئي والتضامن الفرنسي «نيكولا هولو» أمس الثلاثاء عن استقالته من منصبه في حكومة إيمانويل ماكرون بشكل مفاجئ. وقال نيكولا هولو» في تصريح لإذاعة (Inter France ) الفرنسية «أنا لا أريد الاستمرار في الكذب على نفسي» مشيرا إلى أن استقالته من منصبه هي من أصعب القرارات التي اتخذها في حياته. وقال موضحا: « هل بدأنا حقا في التقليل من استخدام المبيدات، الجواب هو لا.. هل استطعنا الحد من تلوث التربة ؟ الجواب هو لا، لا أريد أن أكذب على نفسي أكثر، لا أريد أن أعطي الوهم بأن وجودي في الحكومة يعني أننا وصلنا إلى مستوى عال من التحدي.» كما أعرب الوزير المستقيل عبر الهواء مباشرة عن حزنه الشديد وأسفه تجاه فشل الحكومة .والسياسات في حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيئي