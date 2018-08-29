«سيال» ترفع نسبة الكلور في الماء

أكدت مديرة مخبر شركة المياه والتطهير «سيال»، ليلي فرح، أن عملية مراقبة المياه تتم 79 مرة يوميا في ولايتي العاصمة وتيبازة، من قبل مراكز المراقبة التابعة لشركة، موضحة أن هذه العملية هي اعتيادية و ليس لها علاقة بانتشار وباء الكوليرا. وقالت ليلي فرح أمس، خلال ندوة صحفية عقدتها في مقر الشركة أن المواطنين من حقهم التخوف من انتشار وباء الكوليرا، مؤكدة بأن المياه الموزعة من قبل «سيال» هي خالية من أي مرض ومعالجة 100 بالمائة، وأعلنت ذات المتحدثة عن رفع نسبة الكلور في لتر الماء من 0.1 إلى 0.5 مليغرام حسب توصيات منظمة الصحة الدولية وتفاديا لأي فيروس.من جهة أخرى، أكدت مديرة مخبر شركة «سيال» أن 300 بئر في العاصمة تتم مراقبته بشكل دوري تفاديا لإصابة زبائنها بأي أمراض جراء تلوث المياه،وشددت فرح على أن شركة «سيال» تعمل وفق معيار إيزو 17 المقرر من طرف منظمة الصحة العالمية.

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