انطلاق حملة النظافة الواسعة ببلدية سيدي عمار اليوم

تنطلق اليوم حملة النظافة الواسعة ببلدية سيدي عمار التي برمجتها مصالح بلدية سيدي عمار بالتنسيق مع مجمع سيدار والتي ستستمر يومين من أجل القضاء على النقاط السوداء بالبلدية التي تشهد أوضاعا مزرية نتيجة انتشار القمامة بجميع الأحياء ناهيك عن الأبقار والكلاب الضالة الأمر الذي زاد الطين بلة ونغص حياة المواطنين الذين طالبوا في عديد المرات بضرورة تدخل السلطات المحلية من أجل إخراجهم من هذه الوضعية المزرية وستمس عملية النظافة التي ستنطلق اليوم بداية من الساعة السابعة المناطق الحضرية بسيدي عمار مركز حيث خصصت لها جميع الإمكانيات المادية والبشرية من طرف بلدية سيدي عمار و مجمع سيدار على أن تمس بعدها الأحياء المجاورة على غرار دراجي رجم ،حجر الديس ومرزوق عمار ،وقد تم تسطير برنامج الحملة من طرف رئيس دائرة الحجار و مير سيدي عمار خلال الاجتماع الذي عقد أمس والذي تم التطرق فيه إلى جميع الأمور التي تخص هذه الحملة من أجل القضاء نهائيا على مشكل الأوساخ في سيدي عمار ،خاصة أن « آخر ساعة « كانت قد تطرقت في روبرتاج قبل أيام إلى الحالة الكارثية التي آلت لها وضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل وضع حد لهذه الكارثة والتي يبدو أنها وصلت المسؤولين الذين بدورهم باشروا إجراءات القضاء على هذا المشكل، من جهتهم المواطنون يمنون النفس أن لا تمس العملية الطرق الرئيسية فقط و إغفال النظر عن الأحياء الأخرى مثلما حدث في حملة النظافة الأولى وأن لا تقتصر الحملة على يومين فقط وبعدها تعود الأمور إلى سابق عهدها وكأن شيئا لم يحدث وأن تمتد طيلة أيام الأسبوع ،في السياق ذاته سيكون سكان بلدية سيدي عمار مطالبين بالمساهمة وتقديم يد العون لمصالح البلدية خاصة أن اليد الواحدة لا تصفق و يلزم مشاركة جميع الفاعلين و المجتمع المدني لإنجاحها وضرورة التوعية في خضم الحملة من أجل إعادة الوجه المشرق لبلدية سيدي عمار .