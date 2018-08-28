طلب الحصول على خط هاتفي ثابت عبر الأنترنت

أطلقت اتصالات الجزائر خدمة جديدة تسمح بتسجيل طلبات الحصول على خط هاتفي ثابت عبر الأنترنت.

وحسب بيان لاتصالات الجزائر تلقت الشروق نسخة منه، فإنه من اجل القيام بهذه العملية، ما على الزبون سوى الدخول إلى الموقع الالكتروني لاتصالات الجزائر، قسم “طلب خط هاتفي ثابت” على الرابط :www.algerietelecom.dz/fr/demande-na، وملء استمارة التسجيل في الخدمة.

وبعد ذلك يتلقى الزبون رسالة الكترونية تؤكد له نجاح عملية التسجيل.

وستقضي هذه الخدمة حسب البيان على عناء تنقل الزبائن إلى الوكالات التجارية، لتقديم طلب الحصول على خط هاتفي ثابت، كما تطلعهم على نتائج دراسة الجدوى عبر البريد الالكتروني