السعودية ترد على تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز

قال مستشار الطاقة السعودي، إبراهيم المهنا، إن إيران غير قادرة على إغلاق مضيق هرمز أو باب المندب إغلاقا تاما أو جزئيا، وأضاف المهنا، في تصريحات أمس أنه من غير المرجح أن توقف العقوبات الحالية الصادرات الإيرانية تماما، مؤكداً أنه في حال أغلقت إيران مضيق هرمز فمن المرجح أن يوافق مجلس الأمن على عملية عسكرية، وذلك وفقا لـ”رويترز”.

وكان قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني أكد أن طهران تسيطر تماما على الخليج ومضيق هرمز، وذلك وفقا لوكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء.

وكان مسؤولون إيرانيون قد هددوا في السابق بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لتجارة النفط، ردا على أية أعمال عدائية أمريكية.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، إطلاقه مناورات واسعة في مياه “الخليج الفارسي”، وصرح الناطق الرسمي باسم الحرس الثوري رمضان شريف “تم إجراء التمارين بهدف السيطرة على سلامة الممرات المائية وحماية برنامج تدريبات التقويم السنوي للحرس الثوري”.

وكان مسؤولون أمريكان قالوا لـرويترز، أخيرا، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تعد لمناورات كبرى في الخليج في الأيام المقبلة لتقدم موعد تدريبات سنوية على ما يبدو وسط تصاعد التوتر مع واشنطن.

بدوره، قال قائد سلاح البحر في الجیش الإیراني، حسین خانزادي، إن “مضیق هرمز لن یكون آمنا لأولئك الذین یستخدمون أموال النفط المار من المضیق لتهدید أمن إیران”.