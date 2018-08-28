قمة محتملة بين السيسي والأسد.. هذه دوافعها وسبب تأخرها

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية المقرّبة من حزب الله، عن لقاء محتمل بين رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقالت الصحيفة إن “هناك مساعي روسية حثيثة لعقد لقاء قمة” بينهما، “لما للقاهرة من ثقل معنوي قد يمهّد لعودة سوريا إلى الجامعة العربية”، وبحسب معلومات الصحيفة، فإن “الاتصالات الروسية في هذا الشأن قطعت شوطا لا بأس به، وإن ما يحول دون عقد اللقاء حتى الآن هو قلق القاهرة من رد فعل الرياض”.

وتضيف معلومات الصحيفة أن “المساعي الروسية تحظى بتشجيع من قيادة الجيش المصري التي تعتبر أن معركة البلدين ضد الإرهاب واحدة، خصوصا أن معلومات أجهزة الأمن المصرية تشير إلى أن هناك أكثر من 70 ألف مصري عادوا إلى مصر من سوريا على مدى سنوات الأزمة التي عصفت بالأخيرة، ويشكّل هؤلاء خلايا نائمة تهدّد الأمن المصري”.

وتتابع قائلة: “إن القيادة المصرية حريصة على عدم إعطاء أي دور لجماعة الإخوان المسلمين في أي حل مقبل”.

وتكشف الصحيفة أن “الزيارات الأمنية السرية المتبادلة بين الطرفين لم تتوقف. ففي جويلية 2016 أعيد فتح السفارة المصرية في دمشق وعُيّن العميد طلال الفضلي مستشارا لها. والأخير كان سابقا مديرا لمحطة المخابرات العامة المصرية في بيروت وتربطه علاقات وثيقة بمسؤولين سوريين وبمعظم السياسيين اللبنانيين من حلفاء دمشق”. كما أنها تذكّر بالزيارة التي قام بها علي مملوك إلى القاهرة في أكتوبر 2016، تلبية لدعوة مصرية، حيث التقى خلالها مع نائب رئيس جهاز الأمن القومي اللواء خالد فوزي ومسؤولين أمنيين مصريين.

يُذكر أن موقف نظام السيسي من الأحداث في سوريا كان ولا يزال مختلفا عن مواقف الدول الخليجية، رغم المساعدات الضخمة التي حصل عليها، إذ إنه يتحدث دائما عن بقاء النظام ووحدة الأراضي السورية، في ذات الوقت الذي لا يبدي فيه أي تجاوب مع مواقف الأنظمة الخليجية- بخاصة السعودية- من إيران وتدخلاتها في المنطقة، وإن كان قد جاملها ببعض التصريحات العابرة على هذا الصعيد.

وكالات