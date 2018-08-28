(صور)وقفة احتجاجية لطاقم باخرة طاسيلي 2 لساعيتن بميناء سكيكدة

نظّم زوال اليوم طاقم باخرة ” طاسلي 2 ” الجزائرية التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري التي كانت مغادرة إلى مرسيليا انطلاقا من ميناء سكيكدة وقفة احتجاجية لمدة ساعتين في الوقت المبرمج للرحلة،

الحركة الاحتجاجية التي كانت مفاجئة أراد منها العمال لفت انتباه المسؤولين للمشاكل التي يتخبطون فيها المتعلقة أساسا بالجانب السوسيومهني على رأسها تحسن ظروف العمل والزيادة في الأجور،

أزعجت كثير المسافرين وعلى كثرتهم سيما وأنهم اضطروا إلى الانتظار لكثر من ساعتين أضافيتين عن موعد انطلاق،

مشكلين طابورا وصل إلى غاية الشارع الرئيسي المار أمام الميناء، قبل أن تعود الأمور إلى نصابها بعد عودة العمال المحتجين إلى مناصب عملهم لأن الوقفة كانت مبرمجة لسعتين فقط.

يذكر أن هذه الوقفة تعد الثانية للعمال المؤسسة الوطنية للنقل البحري بعد تلك التي أقامها نظرائهم بميناء وهران في وقت سابق.