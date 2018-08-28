“سنقدم مباراة كبيرة أمام الجزائر وسنلعب دون عقد”

اعترف مدرب منتخب غامبيا، البلجيكي، توم سانتفيلت، بقوة المنتخب الوطني الجزائري وصعوبة المأمورية أمامه في المباراة المرتقبة بين المنتخبين يوم 8 سبتمبر المقبل بالعاصمة بانجول لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2019.

وقال سانتفيلت إن تشكيلته ستدخل مواجهة الجزائر دون أي عقدة وستحاول تحقيق نتيجة إيجابية تسمح لمنتخب غامبيا بالتنافس على بطاقة التأهل إلى الكان، وهو الأمر الذي يعتبره متاحا لفريقه إذا حقق نتيجتين إيجابيتين في اللقاءين المقبلين في شهر سبتمبر أمام الخضر وتوغو.

وصرح التقني البلجيكي متحدثا عن حظوظ منتخب غامبيا في تصفيات كأس إفريقيا. وقال: “لم يتمكن منتخب غامبيا من الفوز بأي مباراة في تصفيات كأس إفريقيا خلال الخمس سنوات الماضية، لن أقول إن التأهل إلى الكان ضروري لنا، لكن يجب علينا لعب مباراة كبيرة أمام المنتخب الجزائري، لأننا لا نخشى منتخبي توغو والبينين”. مضيفا “نحن نحترم كل البلدان وأعتقد أننا نملك الإمكانيات وإذا حققنا نتيجتين إيجابيتين في اللقاءين المقبلين سنرى إن كان ذلك يكفي للوصول إلى النهائيات”.

وتحدث سانتفيلت عن مواجهة المنتخب الوطني قائلا: “أظن أن غامبيا لديها الإمكانيات لتقديم مباراة كبيرة أمام المنتخب الجزائري الذي يملك منتخبا قويا، ليس باللاعبين المحترفين في أوروبا فقط ولكن باللاعبين المحليين الذين ينشطون في البطولة الجزائرية، لديهم لاعبين أقوياء”. كما كشف مدرب غامبيا عن المعلومات التي جمعها عن الخضر. وقال “عاينت 5 مباريات للمنتخب الجزائري، أعلم أن لديه مدربا جديدا وهو جمال بلماضي الذي كان لاعبا قديما لي حينما كنت أدرب نادي الغرافة القطري، نعرف الإمكانيات الفردية وبعض نقاط ضعف المنتخب الجزائري”.